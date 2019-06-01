中國女排教港女幾招　朱婷人氣最勁

香港排球總會主辦的「FIVB世界女排聯賽2019」將在6月4至6日假香港體育館舉行。剛剛贏得澳門站賽事的中國隊日前抵港，密鑼緊鼓地投入訓練，準備迎戰日本、荷蘭和意大利。賽會今天（周六）特別舉辦中國女排技術全接觸活動，不僅讓球迷近距離觀賞中國隊操練，還讓一眾本地年輕球員與偶像切磋，進行發球、傳球、防守、扣殺等練習，以及每局三分的迷你比賽。



本地年輕球員固然難以獲勝，但也有幾支隊伍成功從中國隊身上得分，當中包括香港女排青少年隊。成員張曉諾就讀迦密聖道中學六年級，去年除夕帶領學校首次登上精英賽后座，包攬最有價值球員、最佳扣球和最佳防守獎項。張曉諾已經連續兩年參加活動，「很興奮很緊張！紅館打球是大場面，對方手長腳長，防守範圍大，用盡全力才拿到一分！」她笑說偶像是二十二歲的接應龔翔宇，「很欣賞她總是笑著打每一球，也很欣賞每個隊員都沉著應戰。」



操練結束後，中國隊也抽空為球迷簽名。剛剛獲得澳門站我最喜愛球員獎項、年薪逾千萬港元的主攻手朱婷人氣最盛，出場引來陣陣尖叫聲。不少球迷費心準備精緻禮物，每位隊員都收到印著她們模樣的紙牌公仔，二傳美女姚迪更加頻頻把玩，愛不釋手。紅館外還設有四隊參賽隊伍球星1：1展板、霓虹燈牌等，非常適合打卡留念。