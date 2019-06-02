【歐聯決賽】利物浦2比0挫熱刺圓冠軍夢

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歐聯決賽周日(2日)凌晨假馬德里萬達大都會球場舉行，由熱刺對利物浦，去年屈居亞軍嘅利物浦，憑穆罕默德沙拿早段射入12碼，以及「福將」奧歷治於末段建功，以2比0擊敗熱刺，球會史上第6度封王。



今戰雙方均以強陣出擊，利物浦「埃及文明」列陣，熱刺亦哈利卡尼復出夥拍孫興民攻堅，且兩隊踢慣踢熟毋須試探，一開波就嚟料。開賽22秒，沙迪奧文尼殺入禁區左路傳中，皮球省中穆沙施素高手部，球證立即判罰12碼，穆罕默德沙拿操刀射入為利物浦領先1比0。



早段領先未有令賽事節奏加快，雙方都沉着應戰尋找入波機會，戰況變得膠着，戰至下半場後半段雙方搏拳，開始有睇頭，69分鐘占士米拿禁區邊勁射擦柱出界，接着熱刺反擊，迪利阿里挑射但唔夠力。



79分鐘熱刺連環射門，孫興民30碼勁射，先被艾利臣比加撲出不遠，之後盧卡斯莫拉門前篤射又過唔到艾利臣比加10指關。84分鐘熱刺左路禁區邊得罰球，基斯甸艾歷臣直射遠柱，又被艾利臣比加飛身撲出，這位紅軍門將高度集中，全力阻止熱刺扳平。



戰至87分鐘，利物浦一次攻勢終於取得燕梳球，今季多次拯救球隊嘅比利時「福將」奧歷治，為球隊建功領先到2比0奠定勝局，最終利物浦贏2比0，領隊高普2015年入主利物浦以來首嚐冠軍滋味。