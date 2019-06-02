【歐聯決賽】高普：執教生涯最美好一夜

利物浦以2比0擊敗熱刺勇奪歐聯冠軍，亦係紅軍球會史上第6個歐洲最高榮譽錦標，成就超越拜仁及巴塞，企穩歐聯或歐冠史上第3位，前兩位係皇馬同A米，但對於領隊高普而言意義重大，今場係佢生涯首個歐聯冠軍，亦係佢入主紅軍4年首個錦標。



贏波後高普被球員拋上半空，忘形慶祝，大情大性嘅高普接受電台訪問時亦真情流露，表示要飲個痛快，佢話：「我為隊員同所有人感到高興，佢哋為我犧牲好多，佢哋值得捧盃，你哋見過咁嘅球隊嗎？在彈盡糧絕之下仍繼續戰鬥，我哋有一位將困難變成簡單嘅守門員，今晚係我執教生涯最美好一夜。」



「我哋用咗唔少時間行到呢度，對我哋繼續進步非常重要，今場係一個里程碑，我哋會繼續成長，但老闆從來唔會畀我哋壓力。」



今場係高普執教生涯第8次領軍打入決賽，除咗首次德國盃決賽5比2擊敗拜仁捧盃外，其後6場決賽經歷6連敗，包括2013年及去年歐聯決賽落敗，今年終於打破宿命首奪歐聯，而佢個人決賽紀錄亦改寫為2勝6負。



高普決賽紀錄：



2012年德國盃 多蒙特 5比2 拜仁慕尼黑



2013年歐聯 多蒙特 1比2 拜仁慕尼黑



2014年德國盃 多蒙特 加時0比2 拜仁慕尼黑



2015年德國盃 多蒙特 1比3 禾夫斯堡



2016年英聯盃 利物浦 12碼1比3 曼城



2016年歐霸盃 利物浦 1比3 西維爾



2018年歐聯 利物浦 1比3 皇家馬德里



2019年歐聯 利物浦 2比0 熱刺