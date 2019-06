港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



星期一早上美職聯矚目大戰,由洛杉磯銀河主場迎戰新英倫革命。



銀河在聯賽2連勝走出早前4連敗谷底,王牌前鋒伊巴謙莫域上場都有士哥,革命今季7場作客未贏過,當中近4場作客有3場失4球或以上,猶如不設防。



再加上雙方近年交手都經常上演入球騷,過去8次對賽7次開4球或以上,一於捧入球大。

名家:邪神



直播表



周日10:30am 美職 波特蘭伐木者 Vs FC洛杉磯

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台



周一3:00am 法附 迪安 Vs 朗斯

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台



周一10:30am 美職 洛杉磯銀河 Vs 新英倫革命

無綫 myTV Gold 302;Now 639;有線655、615台