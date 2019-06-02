【東體爭議】棄莫拉用卡尼　普捷天奴超錯

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熱刺喺歐聯決賽0:2不敵利物浦，除咗因為開波2分鐘已輸1球12碼之外，最大「死因」都係領隊普捷天奴「盲撐」球星哈利卡尼，以呢位養傷咗近兩個月嘅射手擔任正選，反而將4強次回合入3球嘅盧卡斯莫拉放喺後備席，輸波可以話係咎由自取。



雖然哈利卡尼係熱刺近年首席射手，但問題係佢今季經常受傷缺陣，球隊早已適應冇佢嘅日子，踢出新贏波方程式。反而卡尼復出嘅比賽，球隊表現立即走樣，令呢位英格蘭國腳淪為「黑腳」。



數據已說明一切，孫興民同哈利卡尼合作踢過152場波，孫興民入47球，場均有0.3入球；但係當孫興民獨自擔正，35場波入咗20球，場球入球急升至0.57球！可見卡尼上陣，唔止冇料到，仲拖累埋孫興民表現。



哈利卡尼喺搶奪控球權方面能力，係熱刺咁多個前鋒之中最低，場均只有2.4次，相反孫興民有4.2次、盧卡斯莫拉有3.9次，就連大後備洛蘭迪都有2.5次。



普捷天奴今場畀哈利卡尼踢足全場，而且仲等到66分鐘，先至換入盧卡斯莫拉救亡，已經太遲，扼殺再次創造奇迹嘅機會。



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