沙拿逆轉故事　教你做人勿鋒芒太露

利物浦走出上屆歐聯決賽輸波陰影，以2:0擊敗熱刺捧盃，一年之間經歷地獄與天堂，感受最深嘅人一定係穆罕默德沙拿。



呢位埃及國腳上屆決賽踢咗30分鐘，就被皇馬後衞沙治奧拉莫斯以「摔跤手」整傷，退下火線，佢今屆決賽只要1分48秒就入波，為紅軍打下勝利基礎，猶如將兩場決賽瞬間連接一齊。



穆罕默德沙拿2017/18年球季大爆發，以32球成為英超神射手，並協助利物浦打入歐聯決賽。當全世界以為佢會幫紅軍奪冠，兼一舉當選世界足球先生時，卻遭受重大挫折，被沙治奧拉莫斯一招KO，突然由高峰跌落低谷。



穆罕默德沙拿今季表現亦不如上季，一度陷入入球荒，今季英超入22球，比上季少10球，仲要被名宿加歷查批評太獨食。



不過，穆罕默德沙拿失去光芒，並非壞事，起碼令自己明白仲有不足之處，而且唔使再成為對手最大針對目標，平實地創造冠軍霸業，總好過燦爛咁輸掉江山。



穆罕默德沙拿踢完今場比賽，終於成為第1位奪得歐聯冠軍嘅埃及球員，亦係第1位喺歐聯決賽入波嘅埃及人，佢呢球係歐聯改制後，第2快入波。



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