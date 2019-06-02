【人物誌】唔使驚！利物浦搵到定心丸

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利物浦可以相隔14年之後，再次捧歐聯冠軍，除咗主帥高普領導有方之外，「奇兵」奧歷治亦係重要關鍵。呢位24歲比利時國腳今屆歐聯只有3次射門，但就全部入波，而且都係救命波。



利物浦4強首回合吞巴塞3蛋，大後備奧歷治喺次回合竟然擔正，以為紅軍想「放棄比賽」。不過，奧歷治突然嚟料，開波7分鐘就為利記打開紀錄，正因為早入波，先至有時間繼續追。踢到79分鐘，奧歷治再入1球，令利記贏夠4:0，靠呢球奇迹反勝入決賽。



來到今場決賽，雖然奧歷治坐番後備席，但58分鐘獲上陣機會，並於87分鐘入波，正式判熱刺死刑。亦因為呢球，利迷驚足85分鐘後，終於放下心頭大石，唔使再食「救心丸」，奧歷治可以話係球隊嘅「定心丸」。



奧歷治2015年由里爾加盟利物浦後，上陣機會一直唔多，上季仲被外去德甲禾夫斯堡，踢31場聯賽只入6球，算係「低產前鋒」。佢今季英超上陣11次只入3球，估唔到可以喺歐聯2場生死戰合共入到3球，實在係球壇奇葩。



利物浦「埃及文明」鋒線之下，奧歷治都可以搵到生存空門，實在係紅軍另一個奇迹。經過今屆賽事，相信奧歷治會引起其他大球會注意，向佢招手，到底留隊做「後備殺手」，亦或走出去闖一闖呢，奧歷治將要做一定重大決定。



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