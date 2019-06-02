為捧歐聯離開紅軍　古天奴成大笑話

利物浦捧歐聯冠軍，輸家唔止對手熱刺，仲有昔日「叛將」菲臘比古天奴。呢位巴西國腳因為想一嘗歐聯冠軍滋味，不顧知遇之恩，同利物浦反面，堅持轉投巴塞隆拿。



估唔到佢離隊後，利物浦連續2屆打入歐聯決賽，今屆仲捧盃埋，菲臘比古天奴整臭自己個朵之餘，仲錯失原本應有嘅捧盃機會，簡直係被左一巴右一巴咁打，成為球壇大笑話。



菲臘比古天奴2013年1月由國米轉投利物浦，結束人球生涯，並走上球星之路，成為紅軍重要主將。不過，呢位「反骨仔」心入面睇唔起利物浦，覺得球隊冇機會奪得冠軍，2017/18年球季開咧前，已經死嗌要走，搞足半季，終於2018年1月轉投巴塞。



不過，古天奴並冇前利物浦球星蘇亞雷斯咁好彩，佢未能喺巴塞搵到適合自己嘅位置，今季更加多次喺比賽中，因為表現差，被巴塞球迷噓爆，有關出售佢嘅消息亦此起彼落，淪為過街老鼠。



最令古天奴尷尬，莫過於巴塞喺今屆歐聯4強大好形勢下，被利物浦淘汰，紅軍最後仲奪冠。「好彩」利物浦贏唔到英超冠軍咋，否則古天奴就更加難堪。



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