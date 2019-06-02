尼馬被控強姦　隨時走佬變逃犯

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巴西球星尼馬又出事，被1名女子控告強姦，根據曝光嘅起訴文件，發生呢位巴黎聖日耳門射手借醉行兇，期間更加使用暴力，將呢位喺社交網認識嘅巴西女網友「X」強姦。



根據ESPN、巴西《環球體育》及UOL等多間外國媒體報道，受害者已經喺巴西聖保羅法院，向尼馬提出控告。



傳媒披露咗案情細節，今年5月12日尼馬透過社交網Instagram邀約1名女子，到法國旅行，並叫私人助理為「X」安排酒店住宿，「X」喺5月15日抵達巴黎一間酒店。



當晚8點，尼馬到酒店房同「X」見面，文件內容指呢位27歲天價球星當時已經飲到爛醉，兩人傾幾句後，就開始擁抱愛撫，尼馬忽然「獸性大發」，使用暴力將「X」強姦。



受害人5月17日離開巴黎，據悉佢被性侵後，情緒非常不穩，亦害怕喺外國報案，所以等到飛返巴西聖保羅之後，先至報警，並向尼馬採取法律行動。



雖然呢單案喺法國發生，但根據巴西刑法第7條，巴西人喺國外犯罪，都需要回國受審，令人擔心尼馬為逃避法律責任，可能以後唔返巴西，唔止無法代表國家隊，甚至從此成為「逃犯」。



尼馬現時正同巴西國家隊備戰美洲國家盃，佢嘅私人管理團隊稱，並冇收到巴西法院嘅起訴書。



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