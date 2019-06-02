【有片】尼馬大反擊：個女人勾引勒索我

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尼馬被1位巴西女子控告強姦一事，尼馬嘅爸爸率先出來同囝囝辯護，指今次案件係個局，尼馬係遭人勒索，並指尼馬同該名女子嘅WhatsApp對話紀錄，可以原尼馬一個清白。



「老尼馬」話：「如果我哋公開尼馬同呢個女人嘅WhatsApp對話紀錄，就可以證明係個局，我哋一直等緊，我哋有相片，有WhatsApp對話紀錄，我哋嘅律師亦話冇同對方達成協議，我已經同尼馬傾過，並已有解決方法。」



至於尼馬亦透過社交網Instagram否認強姦，佢拍咗一段長達7分鐘嘅片段，話遭到勒索，被逼要公開私人生活同家庭。



尼馬喺片中展示同該名女子嘅WhatsApp對話紀錄，當中有好多女方嘅性感自拍相，女方更話：「我想幫你做一個好爽嘅按摩。」尼馬公開雙方對話內容，似乎想表達，係女方主動勾引佢，唔係佢強姦，一切都係個局。



尼馬旗下公關團隊亦發表聲明，否認尼馬強姦，並會現手上證據交畀警方，指遭人勒索。



尼馬近期連番受負面事件打擊，包括於4月尾法足盃對雷恩後，同球迷發生衝突，被法國足總判罰停賽5場，緩刑2場，其後被巴西國家隊領隊迪迪褫奪隊長之位，依家仲爆出強姦醜陋，隨時影響出戰今屆美洲國家盃。



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