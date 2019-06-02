港超聯　夢想FC懶理散班傳聞照校訪

季尾一度爆出「散班疑雲」的夢想FC，會方日前透過facebook專頁公布，旗下外援季後將會悉數離隊，當中包括轉投了其他港超球會的「好波之人」馬高斯和亞哥斯達。另新季的組軍工作經已展開，並成功簽入多名年青本地球員。



球季雖已完結，但夢想FC依然把握機會，上月22日（周三）由體能教練「憶Sir」 賴沛憶率領球員彭超然、陳皓駿、屠俊翹和文偉峰，訪問位於葵涌的聖公會仁立紀念小學，為該校的同學仔作技術示範，以及與師生隊「拍跳」。



由體育科「陳主任」與25名四年級同學組成的仁立紀念小學師生隊，面對夢想5子，客軍最終以1比2敗陣。儘管吃下敗仗，但夢想FC職球員仍滿心歡喜向主隊員派發球員簽名閃卡，以及鎖匙扣和毛巾等球紀念品。對於是次校訪活動，與夢想FC尚有合約的彭超然表示：「好耐冇踏足校園，今次活動令我諗起以前一邊返學、一邊踢波嘅日子，好多回憶，想當年我仲係小學生嗰陣，真係喺球場踢幾耐都唔會攰。小學生踢波唔係求名逐利，開心就得，希望佢哋繼續努力，繼續熱愛足球，將來有機會成為職業球員。」

