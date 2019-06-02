邊隊着數？皇馬三寶換普巴

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皇家馬德里為咗羅致曼聯中場保羅普巴，不惜大出血，提出用加里夫巴利、占士洛迪古斯同基羅拿華斯3個，交換呢名身價高達1.5億歐元嘅法國中場。



據《泰晤士報》星期日報道，銳意改革嘅皇馬，喺應承支付至少1.1億歐元(連同表現掛鉤嘅浮動條款將達1.25億歐元)，收購車路士鋒將夏薩特之後，又向曼聯提出以3換1計畫，希望用威爾斯前鋒加里夫巴利、哥倫比亞中場占士洛迪古斯同哥斯達黎加門將基羅拿華斯，交換保羅普巴一個。



成單交易表面睇好簡單，實際內裏仲有唔少問題要解決。由拜仁慕尼黑結束外借回歸嘅占士洛迪古斯，係最易話圍嘅一個，因為佢冇乜得揀。加里夫巴利就主要係身價問題，皇馬認為佢仲值8000萬歐元，曼聯同唔同意呢個估價好難講。門將基羅拿華斯本來好易搞，早就傳過用佢換迪基亞，不過近日賓菲加、波圖同巴黎聖日耳門都加入戰團斟佢，令成件事出現變數。最重要嘅一點係，曼聯亦唔多願意流失星級球員，所以《泰晤士報》都話呢個交換計畫有排拉鋸。



「銀河艦隊」都知道交易存在難度，已經做定第二手準備。於是趁歐聯決賽喺馬德里舉行，會長皮里茲約咗熱刺會長利維見面，提出羅致27歲丹麥中場基斯甸艾歷臣，希望用嚟代替33歲嘅莫迪歷。西班牙《阿斯報》話，由於皇馬唔願畀多過7000萬歐元，單嘢一樣有啲阻滯。

