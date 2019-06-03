歐聯最強20人　利物浦6星入選

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今屆歐聯曲終人散，利物浦憑穆罕默德沙拿同奧歷治入波，以2:0殺敗熱刺奪冠，球會史上第6次捧盃，而球隊堅同6字有緣，因為陣中6位球星，齊被選入本屆歐聯最強20人名單當中！而飲恨得亞軍嘅熱刺，亦有3人入選。



利物浦本屆歐聯表現出色，多名後防球員演出令人留下深刻印象，決賽最佳球員華基爾雲迪積克、有8次撲救嘅門神艾利臣比加，同埋能攻擅守嘅2閘阿歷山大阿諾特及安德魯羅拔臣齊齊入選；而於4強次回合後備入替梅開二度嘅韋拿杜姆，以及神鋒沙迪奧文尼亦有入份。熱刺方面，穆沙施素高、維頓漢及同於4強次回合戴帽嘅盧卡斯莫拉，均於最強20人陣中。



被熱刺淘汰嘅阿積士，勁到有4人入選，當中包括來季成為巴塞球員嘅法蘭基迪莊、隊長馬菲斯迪歷特、翼鋒大衞拿尼斯及前鋒杜辛泰迪治。另外2大球王美斯同C朗亦有份。



歐聯最強20人名單

門將：艾利臣比加（利物浦）、達史特根（巴塞隆拿）

後衞：華基爾雲迪積克（利物浦）、馬菲斯迪歷特（阿積士）、維頓漢（熱刺）、阿歷山大阿諾特（利物浦）、安德魯羅拔臣（利物浦）

中場：穆沙施素高（熱刺）、薛耶治（阿積士）、奇雲迪布尼（曼城）、法蘭基迪莊（阿積士）、尼當比利（里昂）、韋拿杜姆（利物浦）、大衞拿尼斯（阿積士）、史達寧（曼城）

前鋒：美斯（巴塞隆拿）、杜辛泰迪治（阿積士）、沙迪奧文尼（利物浦）、基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）、盧卡斯莫拉（熱刺）