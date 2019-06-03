利物浦勝利巡遊　75萬球迷睇高普搞笑

利物浦一眾捧盃英雄，剛於利市舉行勝利大巡遊，75萬利迷湧到街上獨狂慶祝，場面墟陷到爆！經過14年嘅等待，紅軍再一次捧起歐聯獎盃，隊史上第6度稱霸歐洲，呢日包括領隊高普同所有職球員，帶上大耳朵盃登上開蓬巴士於利市祝捷，接受世界各地球迷現場祝賀。高普終於喺決賽勝出，呢日梗係超風騷，期間不斷飲啤酒，仲超搞鬼做出「6」次捧盃動作勁搞笑，而韋拿杜姆仲玩到癲，成個電話由巴士上層飛落地上！



紅軍對上一次捧歐聯，已經係05年「伊斯坦堡奇迹之夜」，之後07同18年都殺入決賽，但先後不敵AC米蘭同皇馬僅得亞軍。今季於英超以1分之微失落聯賽冠軍之後，利物浦於歐洲登頂，球員、球迷當然份外激動，所以不單利市利迷空群而出，當中仲有勁多外地Fans趕到英國同愛隊見面，75萬名球迷將當地搞到一片通紅。



帶隊4年終於有盃落袋，仲係歐聯冠軍，高普當然興奮到震，坐於車尾不斷向球迷揮手，仲數晒手指做出「6」次捧盃動作，表情極度惹笑。佢接受現場官方記者訪問，話於巡遊期間多次眼濕濕，佢喺所有擁躉嘅眼入面都深深感受到，呢個冠軍對全部利迷都意義重大，所以覺得好感動。



球員們包括埃及文明鋒線嘅幾大主力，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴都超High，期間不斷舉起歐聯獎盃同球迷互動，仲用電話不斷拍片影相玩直播。韋拿杜姆就High過籠，玩玩吓直播竟然成個電話飛咗落街，球迷即刻執番畀番佢，佢望望部電話大叫「嘩仲用得呀」，場面搞笑。