曼聯勁執後防　買世盃冠季軍大將！

利物浦稱霸歐洲，曼城攞英超冠軍，車仔捧歐霸錦標，曼聯要緊貼競爭對手堅要急起直追。英國傳媒報道，領隊蘇斯克查銳意改革後防，而且已睇中2大目標，1個捧過世界盃冠軍，另一個都係季軍級人物，如果成事的話，紅魔鬼新季防線將會煥然一新。



拜仁中堅謝路美保定，係德國2014年世盃冠軍功臣，不過上季於領隊尼高高華麾下已失去正選，到季尾雖然連續7季奪得德甲冠軍，並且攞埋德國盃，但於決賽未有上陣，全季只落場28次。保定雖然已31歲，不過佢於拜仁奪標無數，當中包括於13年奪得歐聯錦標，質素、經過毋庸置疑。拜仁方面願意放走呢名老臣子，而佢亦希望重返英超，現時佢身價為2000萬鎊，若曼聯出手，相信成事機會極高。



比利時奪得2018俄羅斯世界盃季軍，正選右閘梅尼亞亦好可能入魔。法國傳媒La Derniere Heure透露，巴黎聖日耳門準備放走呢名能攻擅守嘅右閘，索價只係2200萬鎊。梅尼亞今年27歲，係歐洲紅魔正選，近年為PSG攞過所有法國國內冠軍，但上季因為頻頻受傷而失去正選。呢名為比利時36次上陣射入6球嘅後衞，於世盃季軍戰射破英格蘭大門帶領球隊奪季，又屬當打之年，如能成功購入，肯定比艾殊利楊格更啱打正選。