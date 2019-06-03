周五開騷　李玟娥踢得睇得最吸睛

唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L



2019女子世界盃星期五開打，24支國家隊將會喺法國競逐冠軍寶座，今屆除咗要睇傳統勁旅美國可唔可以成功衞冕之外，其餘球隊能否取得突破亦都值得關注，當然唔少得嘅，就係要留意一班好波又上鏡嘅女足球星，即刻同大家介紹幾位今屆嘅「吸睛之星」。



谷肌李玟娥電暈港男心

現時效力日本INAC神戶雌獅嘅李玟娥，憑着能夠不輸韓國女團嘅天使般臉孔，以及賞心悅目嘅技術性踢法，成為隊中最具人氣嘅球星之一，2016年佢代表南韓嚟香港出戰東亞盃外圍賽，就成功俘虜唔少港男心。身高得1米58嘅李玟娥女友Feel爆燈，不過唔好睇佢細細粒對抗好似會輸蝕，腳下功夫紮實嘅佢，經常可以喺密集防守中「扭」出一條血路。為咗喺今屆女子世界盃爭取好成績，李玟娥更「為國捐軀」，針對自己體型單薄嘅缺點，每日猛食海鮮，攝入大量高蛋白食物，刻意增磅操肌，不惜變成包包面，藉此加強身體對抗性。



作為5支亞洲代表之一嘅南韓，近年漸漸喺女足界成為不可忽視嘅一股勢力，除咗已經喺英格蘭勁旅車路士站穩陣腳嘅池笑然之外，傳控技術皆精嘅李玟娥，同樣係南韓中場不可或缺嘅關鍵人物，今屆球迷又有機會見到呢位「馬尾妹」喺場上翩翩起舞。



甜姐兒美迪瑪橙軍最強殺手

作為橙衣軍團嘅箭頭人物，荷蘭甜姐兒美迪瑪曾經帶領國家隊勇奪2017年女子歐國盃冠軍，並以4球榮獲當屆銀靴獎，絕對係進攻效率驚人嘅入球機器，更重要係美迪瑪擁有高挑身材加上甜到漏嘅笑容，一副鄰家女孩模樣勁親民，令佢無論場內場外都成為大眾焦點。

美迪瑪今季就喺女子英超掀起一股橙色風暴，個人以22球取得賽事最佳射手，兼打破聯賽有史以來嘅個人單季入球紀錄之餘，同時交出10次助攻嘅美迪瑪最終成功同一班阿仙奴女將一起捧起聯賽冠軍，佢亦因此獲頒發職業球員協會年度最佳球員獎，與效力利物浦男子隊嘅同鄉雲迪積克，一起包攬呢項殊榮。



雅歷絲摩根球技身材引死人

2019年已經係雅歷絲摩根第3次出席女子世界盃，作為今屆美國隊隊長之一，佢將會再次擔起美國前場進攻重責，爭取領軍衞冕世界盃。雅歷絲摩根堪稱係當今女足球壇最強前鋒之一，身高1米70嘅佢前場搶點同衝擊能力絕頂，尤其有前場好拍檔娜賓露等邊鋒提供側擊支援，絕對係美國隊進攻嘅最佳撒手鐧。



雅歷絲摩根之所以能夠成為美國隊嘅領軍人物，超凡嘅個人魅力絕對唔少得，擁有模特兒般火辣身材嘅佢，經常出現係各大雜誌嘅封面，今屆女子世界盃開幕前夕，佢就以誘人泳裝姿態出現喺美國《體育畫報》，絕對夠晒吸睛。





女子世盃分組形勢

A組：法國、南韓、挪威、尼日利亞

B組：德國、中國、西班牙、南非

C組：澳洲、意大利、巴西、牙買加

D組：英格蘭、蘇格蘭、阿根廷、日本

E組：加拿大、喀麥隆、新西蘭、荷蘭

F組：美國、泰國、智利、瑞典

註：小組首、次名及4支最佳成績第3名出線。