【永不放棄】X Works 拚盡富士24H　贏掌聲

擁有超逾50年歷史的殿堂級耐力賽賽事，富士24小時耐力賽在周六日(6月1日至6月2日)於日本富士國際賽車場上演。中國香港職業賽車隊伍X Works宣佈再次以強陣出戰本年度賽事，更特別和順豐速運合作，以順豐的貨運車隊作為賽車塗裝設計藍本，寓意為中國香港的賽車運動送來獎盃。



X Works車隊今次派出四位香港賽車運動員李英健（Marchy Lee）、唐偉楓（Shaun Thong）、謝家興（SmartTse）、鄧勇來（Philip Tang），聯同日本賽車手道見真也（Shinya Sean Michimi），合組成強勁陣容出賽。



憑著排位賽出色的發揮，X Works的Audi R8戰車原本排第3位起跑。豈料在開賽前15分鐘，被發現車底漏油。車隊工程師立即搶修，奈何時間緊迫，賽車未能跟隨車其他對手起步。到賽車正式出發時，其他對手已跑了足足18圈。



但X Works車隊沒有放棄，奮起力追下，在40多架賽車當中，晚上時一度追趕至第4位。可惜最後戰車再次出現故障，遺憾地未能完成賽事。



X Works車隊負責人兼參賽車手李英健，賽後透過社交媒體答謝車隊、贊助商順豐速運及家人朋友的支持：「其實賽車如人生，輸咗都唔緊要，因為我們有嘅係車隊圑隊精神及同行之間的尊重。雖然在比賽中發揮並不順利，但非常感謝可靠的車隊，會在困難嘅時候和你一起並肩作戰。雖然輸咗場比賽，但在公平比賽規則底下大家公平競爭，同行是會尊重你的努力付出。」

