【單車】稚氣成熟間兜轉　李思穎邁向全職夢

「公路單車真的很悶，不斷兜啊兜啊，兜到懷疑人生。」李思穎瞇起單眼皮眼睛，聲音拖得很慢，聽著有種悶熱冗長的感覺。「就算拿到金牌也沒有改觀，依然很抗拒，甚至問過自己是不是真的喜歡單車。」喜歡一件物事不需要喜歡它的全部，唯獨不能躲開，「只好想像踩完消耗很多卡路里，可以吃東西。」小小的犒勞支撐起堅持，稚氣得讓人失笑。



鑊場和公路，沉迷和抗拒；小女生與運動員，幼稚與成熟。訪問過程中，李思穎無時無刻不展現這種和諧的矛盾感。



亞洲場地單車賽兩金兩銀、亞洲公路單車賽一金一銅、台灣盃場地單車經典賽金銀銅各一。拍攝硬照時，這半年來獲得的獎項，她幾乎無法穩穩握在手中。「要不只拍冠軍吧。」我提議說。她看著四月份烏茲別克那面金牌，努努嘴照做。



「不只公路，小時候連單車本身也不喜歡。」小學參加三項鐵人，總在單車項目落後一大截，然後在跑道拼命追回來。「踩得差打擊信心，又害我給爸媽罵不夠勤力，還要去明日之星計劃改進。」咬牙切齒的樣子，就像中英文成績很好，偏偏數學永遠不及格，被迫報讀補習班。分別，大概是沒有人愛上補習，她卻慢慢改變了想法。找到竅門的孩子，哄著爸媽讓她參加第二、第三階段，踩著踩著，踩進了港青。



「直到現在，我還是很小朋友」



昆明，昆明。香港單車隊隊員口中，老是常出現的「集中營」。中五上學期，李思穎頭一回到那裏準備亞青賽。「當時充滿遐想，覺得昆明是一個悠閒自在，很美好的地方。」準備好聽說地獄特訓怎麼刺破幻想，她卻說起了家務事。「我覺得最大得著是學會洗衫，手洗！洗完谷谷肌肉，笑話：『好像大隻了，應該會衝快點。』」執拾打掃也要一腳踢，她歪著頭，「掃把比地板還髒，所以我們都蹲下來抹地，不過這對肌肉沒有明顯成效。」



走一趟昆明，往往一兩個月。生活純粹得剩下單車，十多歲的女生們嬉鬧起來，瑣碎的家務都成為潤飾。李思穎湊到我耳邊，像說一個驕傲的秘密：「我和每個隊員都超級要好。」趙蕙芸比較「學術性」，比賽前後總是認真探討；梁悅年紀更小，卻把她照顧周到。「我很懶，洗完頭用毛巾隨便擦兩擦，她看不過眼便替我吹頭。爸媽叫她『細女』，但她更像家姐。」



稚氣的小女生 成熟的單車手



她們的花樣年華，徘徊在高原和平原之間。我們逛商場，她們踩單車；我們日復一日點著茶餐廳常餐，她們也在昆明飯堂，吃過一頓頓「辣得離奇」的便飯。「有時候看見舊同學出街、拍照，會想為什麼我不在呢？但看著她們公開試壓力爆炸，又覺得沒有選錯，我真的不喜歡讀書。」李思穎始終直率得可愛。對她來說，瘋狂踩車比起瘋狂溫書輕鬆。



沒有對錯，沒有所謂天堂和地獄，一切都是選擇。小女生或運動員，幼稚或成熟，壓根沒有抵觸。眼前的她說起朱古力也會雙眼發亮，每天兩到四小時穿梭白石鑊場，她卻輕描淡寫帶過。不辛苦嗎？怎麼可能不辛苦。只是穿起單車隊戰衣，也穿起一份責任。長大的分野從來不是年齡，不過坦然面對自己的選擇，為這個選擇負責。



「不可以青年踩得不錯，成年踩得不好。」這是李思穎的小小目標。上月台灣盃，剛滿十八歲的她第一次參加成年賽事，贏過「粉紅小鋼砲」黃亭茵，摘下捕捉賽金牌。「我決定啦！」記得上次見面，她還猶豫著中學畢業後的路，如今她笑著作出選擇：「我要成為全職單車運動員！」



Ceci資多啲

出生：2001年5月5日

學校：林大輝中學

主項：捕捉賽

今年成績：

台灣盃國際場地單車

‧經典賽金牌

‧捕捉賽金牌

‧麥迪遜銀牌

‧全能賽銅牌

亞洲公路單車錦標賽(青年組)

‧個人公路賽金牌

‧個人計時賽銅牌

亞洲場地單車錦標賽(青年組)

‧捕捉賽金牌

‧記分賽金牌

‧競輪賽銀牌

‧團體追逐賽銀牌