【總決賽】勇士屠龍！伊古達拿獻終極一刀

周一(3號)NBA總決賽Game 2大戰，勇士憑住老將伊古達拿在最後5.9秒射入關鍵3分波，作客以109比104擊敗速龍，總場數追至1比1平手。未來2場賽事將會回歸勇士主場舉行，令這支西岸盟主再次佔得上風。



在杜蘭特仍然缺陣下，老將伊古達拿繼續正選披甲，雖然全場只取3個入球(8分)，但入球卻是「刀刀致命」！勇士在半場以54比59落後，伊古達拿更是1分未得，不過下半場卻由他率先打破僵局，不足1分鐘內再入3分，帶領勇士打出一段18比0攻勢。



比賽去到最後階段，勇士仍然領先12分但卻有奇利湯臣傷出，速龍孤注一擲下集中盯死史堤芬居里，一輪狂風掃落葉下連轟10分，成功追至只落後2分。正當勇士面臨崩潰之際，伊古達拿用行動證明勇士並非只靠居里，他在最後5.9秒無人看管下射入3分球，為勇士鎖定勝局。



雖然伊古達拿已經35歲，但這位擁有3枚冠軍指環的球星，無疑有純熟的球技及最強的心理質素，大家不要忘記，他曾在2015年當選總決賽的最有價值球員(FMVP)！



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