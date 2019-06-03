【東體爭議】唔Mark伊古達拿係侮辱佢？

速龍在總決賽Game 2功虧一簣，完場前一刻被勇士伊古達拿3分殺死，當時伊古達拿完全無人看管，而且接球後還有時間等2秒才施施然起手，史堤芬居里賽後亦不禁寸爆：「速龍第4節嘅防守亂咁嚟，只係不斷咁對我用人海戰術，我嘅隊友自然會有更多機會，最後時刻佢哋任由伊古達拿空晒，對佢真係好唔尊重，佢(伊古達拿)過往已經入過好多關鍵性入球。」



伊古達拿如果輕鬆射入決定性一球，很難說速龍的防守沒有問題，但在杜蘭特及奇利湯臣不在場之下，速龍賭博性的選擇集中盯死史堤芬居里，亦屬可以理解的一次冒險，事實上速龍亦在第4節幾乎成功收復失地。速龍教練納斯亦回應：「我哋冇唔尊重任何人，我哋夾擊居里差啲就令佢出現失誤，只不過佢哋搵到傳波機會。」



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