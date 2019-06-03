軒達臣侮辱歐聯！褫奪冠軍資格啦

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利物浦隊長佐敦軒達臣率領紅軍奪得今屆歐聯冠軍，球隊坐飛回程時，佢將雙腳晾喺獎盃上影相，仲放上社交網，認真霸氣。



不過，同時惹起爭議，唔少網民認為呢位英格蘭國腳咁做，係侮辱歐聯，甚至係侮辱利物浦嘅成就。



球迷第一眼見到佐敦軒達臣呢張相，都不禁會講一句：「使唔使咁寸呀！」事關佢好似完全唔當歐聯冠軍係一回事，甚至有貶低呢項錦標之嫌，行為唔多尊重。



值得一提，早前喺中國四川成都舉行嘅「熊貓盃國際青年足球邀請賽」，南韓U18以3:0擊敗中國U18後，有南韓球員腳踩獎盃兼扮屙尿，涉侮辱包尾嘅中國球員。



事件引起成都及中國足協不滿，先後發聲譴責南韓球員行為，最後南韓領隊、教練及隊員要集體鞠躬道歉，賽事組委會更加收回冠軍獎盃。



難怪有網民睇完佐敦軒達臣呢張相後，認為佢都有侮辱歐聯同熱刺之嫌，歐洲足協應該收返個獎盃。



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