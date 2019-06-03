【阿King】費格遜的噩夢發生了

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利物浦奪得歐聯冠軍，實在意義重大，對領隊高普而言，終於取得執教紅軍以來第1項錦標，兼打破佢教波生涯連續6次決賽做「二奶」嘅厄運。



對球隊亦有深層意義，因為呢座亦係利物浦史上第42個重要賽事冠軍，追平宿敵曼聯嘅紀錄，成為英格蘭史上捧盃最多嘅球隊之一。



1986年，費格遜剛成為曼聯主帥，佢豪言要將當時奪冠最多嘅利物浦，由王座拉落台，費Sir真係做到，領軍27年為紅魔鬼取得26個盃，令曼聯成為英格蘭球壇「奪冠王」，亦係費Sir教波生涯最引以為傲嘅成就。



不過風水輪流轉，利物浦捧歐聯後，已累積42個冠軍，包括18次聯賽、7次英足盃、8次英聯盃、6次歐聯、3次歐洲足協盃(歐霸前身)，同曼聯睇齊。



最令費格遜納悶嘅係曼聯處於弱勢，想再捧盃非常困難，反觀利物浦愈戰愈強，下季可望再添冠軍，一舉反超前曼聯。特別係紅軍今季英超取得97分，僅比冠軍曼城少1分，下季想首嘗呢項錦標絕對有可能。



英超成立後，利物浦一直未能取得聯賽冠軍，甚至被嘲諷連布力般流浪、李斯特城都不如。因此，如果利物浦下季「開齋」首奪英超，兼總獎盃超越曼聯，肯定係費格遜及紅魔鬼嘅大噩夢。



英格蘭十支奪冠最多的球隊

1.利物浦 42次

1.曼聯 42次

3.阿仙奴 30次

4.車路士 24次

5.阿士東維拉 20次

6.曼城 19次

7.熱刺 17次

8.愛華頓 15次

9.紐卡素 11次

10.布力般流浪 10次



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