俄女做完歐聯大贏家　IG慘被消失

根據英國《太陽報》爆料，於歐聯決賽衝入球場艷跑嘅俄羅斯索女Kinsey Wolanski，經此一役後，幫男友經營嘅鹹網帶來300萬鎊(約3000萬港元)收入。



22歲嘅Kinsey Wolanski不惜犧牲色相，身穿印有男友經營鹹網頻道名稱VitalyzdTv嘅「戰衣」，衝入球場做宣傳，令佢人氣急升，佢嘅社交網Instagram(IG)「追隨者」數目由30萬急增至250萬。



最重要係大收宣傳之效，估計為VitalyzdTv帶來300萬鎊(約3000萬港元)收入，Kinsey Wolanski非常滿意，喺社交網多謝大家支持，更揚言會送出由佢親筆簽名嘅1000張海報。



不過，Kinsey Wolanski可能玩得太大，加上有色情成份，結果佢嘅IG已被當局封鎖，都唔知點「找數」。



Kinsey Wolanski除咗名利雙收之外，愛情亦有大收穫，男友見佢咁幫得手，聲稱會同佢結婚。



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