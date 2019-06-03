香港隊　麥柏倫揀小將打快波　世盃外求全勝

為備戰2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事，香港足球代表隊將在6月11日假旺角大球場迎戰中華台北。香港隊初選球員周一（3日）下午在賽馬會香港足球總會足球訓練中心，開展新主帥麥柏倫領軍以來第一課操練。



今年4月上任的麥柏倫事前接受傳媒訪問，詳述他未來的領軍策略。這名芬蘭教頭2個月來觀看了不少港超賽事，察覺到香港球員的特性：擁有正確態度和不俗的技術，唯獨球賽節奏慢有礙球員發展。觀乎這次初選名單中有不少年青球員，有人批評部分人欠缺經驗，麥柏倫為他們辯解：「香港有好多有天份嘅球員，喺我眼中佢哋有足夠能力踢港隊。呢度唔係慈善組織，我唔會為咗討好邊個而突登揀咩人，佢哋入選係因為佢哋有能力。」



另外，球迷亦關心這位新主帥對入籍兵的看法，他明言會公平對待：「不論係土炮抑或入籍兵，只要有香港護照就有資格入選。」港隊將在9月迎戰「世盃外」，接著12月赴韓戰「東亞錦」，外表顯得沉實穩重的「Mixu」揚言要所有比賽全勝：「我哋同任何對手比賽都絕對唔會放軟手腳，目標要贏哂所有比賽，令香港人自豪！」



球迷亦十分關心麥柏倫慣常使用的戰術，但這名北歐主帥相當「口密」，只透露了他會使用最適合球員的陣式，不過他以應屆歐聯冠軍利物浦為例，來說明他的理念：「我會使港隊成為一支快速、有創造力嘅球隊，我唔想球員淨係踢走個波解圍，要有侵略性，要並肩作戰，要竭盡所能去踢。歐聯冠軍利物浦就係一支咁嘅球隊。」此外，麥柏倫形容他的領導作風是「嚴謹卻歡樂」：「我希望我嘅球員係享受，保持良好氣氛係好重要。但同時紀律亦係不可或缺，例如球員要準時，訓練時球員一定要清楚自己嘅角色同定位係咩。」