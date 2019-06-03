香港隊　新帥首操笑聲不絕　新仔齊讚好

由新任主帥麥柏倫主持的首課香港隊操練，周一（3日）下午假賽馬會香港足球總會足球訓練中心舉行。除法圖斯和艾力士外，一眾外流球員均有出席，而「港隊初體驗」的陳廣豪則表示，首課操練感覺良好，清楚自己尚有許多需要學習的地方，故會以平常心面對。



在開放予傳媒採訪的首30分鐘內，麥柏倫先再一次在眾球員面前，重申本身之要求及鼓勵大家。之後就安排全體球員在中圈內，進行輕鬆的傳球和球槌等作熱身運動，期間不斷提醒球員傳球前，要高呼對方的名字。



之後輪到長傳配合「心口控」，由於動作帶點難度，兼且進行的範圍人多波多，偶然出現失手鏡頭，都會惹來不少歡笑聲。過程中，麥柏倫不時與個別球員溝通，有講有笑，明顯希望藉首課操練來與球員建立關係。緊接是球員分組「落磨」，此時開放予傳媒採訪的時間完結，但當傳媒步離球場後，依然聽到不少由球場傳來的笑聲，氣氛良好。



完成首課操練後，幾名「新丁」看來都十分享受，新季將轉投冠忠南區的陳廣豪坦言，獲悉有份初選名單後，一直十分緊張，會視今次是好好跟前輩們學習的機會。本身一直很喜歡林嘉緯的踢法，可惜今次未有機會向他偷師，自己會多加努力。對於能否成為決選一員，「世界豪」謂會平常心面對，只是麥柏倫安排其出任中場，需要點時間適應。



另一位「新丁」陳晉一，如此形容麥柏倫的戰術風格：「佢想我哋進攻打得爽快啲，要機動性，多啲走動同前場配合。」問到他為何剪掉那「不羈」的長髮，「一仔」解釋：「有啲煩，太熱，希望有個新開始。」



同是首次入選的孫銘謙，對與少時偶像同場練波感興奮：「第一次真人見到羅素，嘩！原來佢真係咁高嘅。仲有細細個跟黃洋大哥踢過波，都好想好似佢好鐵血咁為香港搏盡。」「孫銘」又指，有向職業生涯同任前鋒的主帥麥柏倫偷師：「教練同我講，前鋒要多啲攝中堅身後攞波，佢話呢個係中堅最唔希望面對嘅前鋒。」



香港隊周二（4日）會在操練前，先與匡智會進行足球交流活動。至於11日（二）香港隊迎戰中華台北的決選名單，預計會在本周末前公布。