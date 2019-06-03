郎平要用「朱袁張」衝擊日本女排夢幻防線

「FIVB世界女子排球聯賽香港2019」周二展開，首日賽事即上演球迷期待已久的「中日對決」。帶領中國女排於澳門站三連捷的主教練郎平表示，今站賽事希望突破日本隊「夢幻般的防守」，而且讓年輕球員展示實力。



中國女排於上站澳門站取得3連勝，擊敗泰國、比利時及南韓。協助土超勁旅瓦基弗銀行其歸隊的中國女排主攻手兼隊長朱婷於澳門站第3戰復出，打足全場的她取得11分，協助球隊以直落3局取勝。中國隊於香港站將會沿用強陣出擊，以「朱袁張」（朱婷、袁心玥及張常寧）作為攻擊重心，主教練郎平表示，「香港站3場比賽我們都很重視，3支對手都是出色的球隊。希望年輕球員在強手前展現自己的技術，而且比賽當中吸收更多經驗。」。



首日賽事將會由中國女排大戰日本女排，兩軍5月中於瑞士女排精英賽相遇，以年輕陣容出擊的中國隊以1比3告負，最終小組２勝２負得5分無緣4強，日本女排則贏得亞軍。經過兩周國家聯賽後，中國和日本分別以6勝4負暫時排在第6、7位。郎平表示，日本隊對球隊來說是相當好的鍛煉機會，「日本隊的默契非常好，也有非常好的防守，希望我們的球員可以優越她們夢幻般的防守。」



日本女排於上站土耳其站同樣3連勝，面對上季聯賽亞軍土耳其更以直落3比0取勝，主教練中田久美表示，球隊會透過賽事練兵，積極備戰來年東京奧運，「希望透過與世界頂尖球隊對壘提升實力，以及贏得寶貴的大賽經驗。」



年輕球員亦是日本女排重點培訓的對象，即將21歲的日本主攻手黑後愛去年展開職業排球生涯，加盟木村紗織退役前效力的東麗箭女子排球隊，並以全隊最小的19歲之齡出戰雅加達亞運，成為日本新一代進攻王牌。去年的香港站賽事，首度入選日本國家隊的黑後愛對中國女排一戰搶得全隊最高的17分，三天賽事合計一共轟47分，表現相當突出，今屆表現同樣值得期待。



另外，中國女排於「FIVB世界女子排球聯賽香港2019」第2、3日賽事將會面對荷蘭和意大利，兩隊分別是2018年世界女排錦標賽的殿軍及亞軍得主。郎平教練表示，意大利的主攻手、瑞士精英賽MVP得主伊干奴（Paola Egonu）將為中國隊帶來很大挑戰，「她是一個非常有天賦的運動員，她的天賦在於空中停留的時間和彈跳力。她的扣球高度應該是目前世界最高（3米44），而且力度也很強。」平均年齡只得23歲的意大利女排上季戰績為10勝5負，無緣總決賽，主教練Davide Mazzanti期待再次出戰紅館，「這裡的氣氛是世界數一數二的好，我們的目標是在今站贏得愈多賽事愈好，然後打入總決賽。」意大利女排目前以5勝1負排聯賽第3位，上周她們對塞爾維亞打出漂亮一仗，憑伊干奴取得全場最高的32分，以3比1一報去年世錦賽決賽之仇，來到香港有望延續火熱狀態。





「FIVB世界女子排球聯賽香港2019」賽程如下：

6月4日

�5：30pm 荷蘭 對 意大利�

8：30pm 中國 對 日本



6月5日

5：30pm 意大利 對 日本

8：30pm 荷蘭 對 中國



6月6日

5：30pm 日本 對 荷蘭

8：30pm 中國 對 意大利



地點：紅磡香港體育館

門票：$700 / $380 / $120（城市售票網 URBTIX ）



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