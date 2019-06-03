張本智和飲完珍珠奶茶挑戰港乒隊

雲集世界最top乒球好手的「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」周二（4日）在灣仔伊館開戰，東道主香港在三個雙打項目被列為頭號種子，強勢爭金，但以明年東京奧運骨幹隊員來港的日本，則高調試陣，15歲神童張本智和坦言:「我哋會不斷換拍檔，試試效果，以最好的出戰奧運。」



一哥黃鎮廷及一姐杜凱琹被視為今次比賽的香港金牌希望，事關港隊在男雙，女雙及混雙都是頭號種子，阿廷與何鈞傑要肩負男雙衞冕的重任，加上剛在中國公開賽拍住杜凱琹獲得混雙銀牌，當然被外界寄望。



經大會抽籤後，「黃杜配」有機會在混雙四強再遇中國公開賽冠軍的台灣組合，阿廷坦言:「今次來港都是強手，即使再遇他們都不會有壓力，加上主場，我有信心會打得更好，我唔會理其他，只想一場一場的打好。」



混雙項目是今年首增的項目，日本排名第一的張本智和會拍住早田希娜出戰，但由於他們過往累積排名分數不多，要先出戰周二（4）的外圍賽。曾豪言要在東京奧運奪金的張本智和，對自己的諾言仍堅持：「這仍是我的目標，單打雙打我都想，年青是我的優勢，但缺乏經驗是弱項，我希望這段時間打好每次的比賽。」然而，混雙都是這位日本神童的重點之一，但奧運前的拍檔會不停換：「我哋會試夾不同球手，希望以最好的出擊。」



四年前曾來過香港的張本雖然已經長大，個子明顯長高，但仍充滿稚氣，他直言想在香港試一試地道美食，但被問到他最想試食什麼，他答了「珍珠奶茶」，看來這台灣飲品已被港化了。



今屆比賽強手雲集，世界排名第二的林高遠率中國出戰，日本除了張本智和，仲有水谷隼及石川佳純，台灣鄭怡靜，德國球星波爾及剛在世錦賽獲男單銀牌的瑞典新星基斯甸卡臣等，爭奪17萬5千美元的總獎金。比賽周二起展開，周二及周三賽事免費開放予公眾入場觀賞。