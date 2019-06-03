史上最傻豬賭注　文尼叻仔幫佢戒賭喇！

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正所謂小賭宜情，賭波嘅嘢幾時都係小注玩吓先會開開心心，至少輸咗唔肉痛嘛！上周末喺英國就有一個球迷，喺歐聯決賽買咗注佢認為人生中最穩陣投注，應該穩賺不賠，點知嗰個醒目嘅沙迪奧文尼，加上個粗心大意嘅穆沙施素高，造就一個開賽20秒就出現嘅12碼，令到呢位落注買歐聯決賽嘅朋友賭注落空，只得1.001倍賠率嘅投注竟然付諸流水，究竟佢買幾大？又買咗啲乜呢？



話說呢場歐聯決賽，有外國體育博彩公司開出咗一個項目叫「開賽1分鐘之內未有出現12碼」，賠率係1.001倍。至於今次事件主角Jay就落注買咗25鎊，大約係250港元。結果係點大家都知，場波開賽20秒，利物浦前鋒沙迪奧文尼喺禁區內傳波，巧妙踢中舉高右手手指指嘅穆沙施素高隻手，然後球證直指12碼。其實個極刑穆罕默德沙拿入唔入都唔緊要，事關由球證判罰一刻，呢注已經輸咗喇！



雖然只係僅僅買咗250蚊，輸咗都好少事，不過事後阿Jay自己都唔順氣，將自己個投注擺上網同網友分享，只係估唔到件事隨後極速成為全球網民熱話，有網民話仍黑仔冇運，有人就話佢只係偷圖玩嘢，亦有網民質疑佢只係改圖，而阿Jay就公開呼籲網民捐錢畀佢填數咁話喎！究竟單嘢係真定假就冇人知？不過點都好，大家記住賭錢咪孤注一擲，都係小賭宜情好喇！