【有片】簽阿積士超新星　曼聯未來有希望

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荷甲班霸阿積士今季表現神勇，除咗喺國內威盡之外，喺歐聯都打到入4強，認真威水。阿積士戰績標青，陣內新星輩出，除咗中場法蘭基迪莊已經落實過檔巴塞隆拿，其餘好似中堅馬菲斯迪歷特、薛耶治同多爾貝治等，都得到多間歐洲頂級大球會垂青爭奪。不過，今日曼聯就終於簽到阿積士一個頂級超新星，只係唔係上述幾個之一，而係只得16歲嘅賀基華夫。



話說今日呢位阿積士青年軍超級新人王就喺個人社交網公布自己離隊消息，同時仲排咗段片，係佢由着阿積士波衫，變成着曼聯波衫，段片講緊乜？唔使多講啦！簡單介紹吓呢個賀基華夫，依家只得16歲，身高仲要只得5呎4吋，可以打翼鋒同前鋒。咪以為佢細細粒就冇料到，查實佢受訓以來，一直都被視為阿積士青年軍陣營最具天份球員之一，今季佢幫阿積士U17上陣18場，交出10個入球同6助攻數據，表現出色。此外，佢仲因為技術超班，先後5次被提升上去阿積士U19出賽，絕對唔嘢少。至於國際賽層面，佢更代表過荷蘭U15同U16代表隊，實力早已經得到各界認同。



對於賀基華夫離隊，阿積士個青訓總監奧阿里都覺得好無奈，佢話球會已經用盡一切辦法都留唔住呢個天才，依家只可以尊重佢決定，同時祝福佢將來取得成功。



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