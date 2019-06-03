愛回家？碧根鮑華竟公開挖角高普

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利物浦上週末喺歐聯決賽勇挫熱刺奪標，一場全英超對決除咗英格蘭境內覺得光榮，查實賽後就連德國足球界都覺得非常光采，事關帶領利物浦奪標嘅冠軍領隊正正係嚟自德國嘅高普。家陣就連德國足球界傳奇人物「凱撒大帝」碧根鮑華都公開表示，希望高普有日會回流德國，執掌佢愛隊拜仁慕尼黑，引領拜仁再闖高峰咁話。



話說喺高普領軍封王之後，全德國足球界都齊聲歌頌呢位德國名帥偉業，著名嘅《踢球者》頭版大題寫住「高普大帝」，仲讚佢係德國足球嘅面子，《圖片報》就讚高普係「國際球壇最佳教練之一」，仲話「高普帶畀德國一種新形式足球......佢喺多蒙特掘起，喺利物浦重生」。



雖然利物浦依家有意同「高普帝」續約到2022年，不過喺拜仁慕尼黑極具影響力嘅碧根鮑華今日受訪就話：「我唯一希望就係有日可以見到高普嚟教拜仁，佢係合適不過。」對於大部份德國球員同教練，加盟拜仁就等於網民所講嘅成就解鎖，絕對係佢哋終極目標，之後碧根鮑華再發功話：「我諗英超工作會偷走人所有精力，作為英超球會領隊，你嘅工作責任比起喺德甲大得多。你要出戰兩個盃賽，聯賽規模又較大，應付比賽場數又會較德甲多囉！」講到咁，唔知高普會唔會心動呢？