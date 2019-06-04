超冇品利迷　咁做侮辱愛華頓同巴塞！

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利物浦剛以2:0殺敗熱刺，奪得球會歷史上第6個歐聯冠軍，令全球利迷開心到癲，於決賽舉行地西班牙馬德里，以及利物浦市瘋狂慶祝；紅軍於當地時間剛過去周日舉行勝利巡遊，據報就有75萬人上街狂歡。



正所謂樹大有枯枝，有利迷於西班牙走入巴塞專門店內高舉歐聯獎盃，更離譜係於愛華頓標誌性建築物Prince Rupert's Tower上，用噴漆噴上多個「6」字！利物浦於歐聯4強淘汰巴塞隆拿，利迷一直憎恨巴塞買走蘇亞雷斯同菲臘比古天奴，所以今次贏得歐聯後，就走到巴塞專門店高聲唱歌，搞搞震冇幫襯，行為幼稚。



但比起破壞Prince Rupert's Tower，呢班「噴漆利迷」更加可恥。屹立於利市嘅Prince Rupert's Tower，係愛華頓嘅代表性建築物，於1938年起至今，均出現於愛華頓嘅會徽上。於利物浦奪得歐聯後，Prince Rupert's Tower被發現噴上數個「6」字，明顯地係同紅軍6次奪得歐聯獎盃有關。