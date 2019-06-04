財經界爆猛料　祖記同哥迪奧拿談判展開！

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意大利財經界爆料，哥迪奧拿會離開曼城，轉投意甲祖雲達斯同C朗合作！



阿里基離開祖雲達斯後，意大利媒體對繼任者嘅報道就分成兩派陣營，一派以各大體育報嘅體育記者，佢哋認為會由沙利接任。另一派係意大利綜合媒體，例如財經類媒體《24小時太陽報》，AGI等嘅記者，堅稱哥迪奧拿即將同祖雲達斯簽約。日前又有一名財經媒體記者aliasvaughn，喺Twitter強調哥迪奧拿去「斑馬兵團」確有其事，仲公開承認消息嚟自證券市場交易員同基金經理！



aliasvaughn強調自己雖然係報道財經為主，但係「我之前做過體育記者，依家從事政經報道，仲喺彭博社工作咗6年半」，又話「各類記者都有自己特定嘅消息來源，有啲係財經記者先有，體育記者係接觸唔到嘅」。呢位女記者表示佢收到風，係adidas贊助哥迪奧拿教祖雲達斯，不過一切未完全作實：「如果我話100%搞掂咗就太唔老實嘞，我如果咁肯定，早就將消息賣畀意大利報紙啦」。但係佢又話「我可以馬上確認（祖雲達斯、哥迪奧拿、曼城三方面）傾緊，談判正順利進行」，「如果問我『你認為哥迪奧拿會去祖記嗎？』我會回答：係」。



由於祖雲達斯係上市公司，係咪請到哥迪奧拿執教，會對股價產生影響，所以aliasvaughn重申「消息來源係證券市場交易員同埋基金經理，但要注意咁並唔係操縱市場獲利，故意操縱股票市場係好嚴重嘅罪行」。