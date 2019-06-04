史無前例！利物浦1季激賺2.5億鎊！

新鮮出爐歐聯冠軍利物浦，2018/19球季絕對係大豐收，唔單止係球場上面嘅成就，場外收入亦係破晒紀錄！據《SwissRamble》數字顯示，利物浦今季電視轉播及獎金收入達到2億5,090萬鎊，成為史上第一支單季內賽事收入超越2.5億鎊嘅球隊。



早前公布嘅英超分帳數字，利物浦雖然只係亞軍，但1億5,240萬鎊收入就高過冠軍曼城做No.1，加上歐聯封王之後，再加多9,850萬鎊嘅收入，令總收入達到2億5,090萬鎊。事實上，英超4支今季參加歐聯嘅球隊，全部收入都突破2億鎊大關(見表)，拋離車路士同阿仙奴，可見踢歐聯對財政嘅重要性有幾大！



英超球隊轉播及獎金收入榜

排名●球隊●英超收入+歐聯收入●總收入

1●利物浦●1億5,240萬鎊 + 9,850萬鎊●2億5,090萬鎊

2●熱刺●1億4,520萬鎊 + 8,990萬鎊●2億3,520萬鎊

3●曼城●1億5,100萬鎊 + 8,240萬鎊●2億3,330萬鎊

4●曼聯●1億4,250萬鎊 + 8,260萬鎊●2億2,520萬鎊

5●車路士●1億4,600萬鎊 + 3,870萬鎊●1億8,470萬鎊

6●阿仙奴●1億4,220萬鎊 + 3,200萬鎊●1億7,420萬鎊



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