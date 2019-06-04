基沙文投巴塞隆拿有變　利物浦歡迎你！

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歐聯盟主利物浦氣勢如虹，班主約翰華拿承諾今個夏天會繼續買勁人增強實力，以「紅軍」目前接近完美嘅班底，當然要有番咁上下「卡士」嘅球員先有機會得到垂青，法國前鋒基沙文近日就公開向利物浦「示好」，令利物浦買佢嘅傳聞突然熾熱，唔少利迷更HIgh到網上洗版：「歡迎基沙文加盟！」



基沙文早前宣布離開馬德里體育會，盛傳係傾掂去巴塞隆拿，不過近排又傳出美斯等球員極力反對基沙文來投，令轉會再現變數。上年利物浦賣走古天奴後，曾極力斟介基沙文，有傳雙方可能再續前緣，勢估唔到日前利物浦舉行勝利巡遊，羅拔圖法明奴喺IG玩直播，仲請埋高普一齊上鏡，期間基沙文居然出現留咗個「揮手」emoji，話畀全世界知佢都一齊睇緊直播。



呢個畫面曝光後，全球利迷High到震，大批粉絲留言「基沙文官宣」、「我愛基沙文」、「基沙文宣布加盟利物浦」、「歡迎基沙文加盟」等等！前利物浦球星路爾斯加西亞亦「加把火」話：「我好心急想知基沙文去邊，作為巴塞隆拿同利物浦支持者，佢加盟呢兩隊其中一隊，我都會好開心！」



據西班牙傳媒報道，基沙文合約嘅買斷價為1億600萬鎊，利物浦今季單係歐聯同英超嘅轉播同獎金收入就達到2.5億鎊，絕對有足夠財力去簽入呢位世界級前鋒。

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