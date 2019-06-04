西甲煞科戰假波曝光　朗拿度係班主！

西班牙球壇日前爆出假波醜聞，以前皇家馬德里球星巴禾為首嘅非法賭波集團被警方搗破，呢單案件日前再爆驚人消息，據警方截獲嘅電話錄音顯示，今季西甲煞科戰華拉度列對華倫西亞一仗涉嫌「造波」，7名華拉度列球員賽前已被收買，而呢支西甲球隊嘅班主，就係鼎鼎大名嘅巴西傳奇巨星朗拿度！



據西班牙《世界報》得到嘅消息，今季西甲煞科戰華拉度列主場對華倫西亞一仗極可能係假波，警方獲得嘅電話錄音內容亦全面曝光，已被捕嘅前皇馬青訓球員艾蘭達喺電話中表示：「有7個球員已經被收買，冇得再多。」之後又話「你買1萬歐元，收2萬歐元。」更神奇嘅係，艾蘭達透露埋賽事進程：「兄弟，華倫西亞上、下半場都會贏，OK？聽我講，華倫西亞上半場會贏、下半場都會贏，佢哋會贏呢場波...你明啦！冇人會知道，冇人！」



賽事結果係，已經護級成功嘅華拉度列上、下半場各失1球，最後0比2輸畀華倫西亞，華倫西亞亦順利拎到聯賽第4位，獲得下季歐聯參賽資格。不過報道指出，暫時冇證據顯示華倫西亞收買對手，可能只係華拉度列單方面被賭波集團收買。華拉度列隊長保查費南迪斯同巴禾曾經喺皇馬做隊友，據報可能係呢場假波接頭人，目前正受到調查，而華拉度列上年先至易手，大股東兼新班主就係巴西名將朗拿度。



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