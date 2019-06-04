【總決賽】大鑊！勇士無咗佢爭標有危機

剛剛在總決賽追成平手的勇士，在Game3之前傳來惡耗，23歲前鋒盧尼接受MRI檢查後發現鎖骨骨折，無限期休戰，即時總決賽餘下賽事，都可能唔駛預佢。



盧尼上仗被撞到胸口，跟住沒有再回到場上，球隊為他的傷勢作詳細檢查，發現他的骨折屬於「非移位性第一肋軟骨骨折」，勇士會繼續評估傷情，不過他繼續總決賽的可能性不大。這個消息對勇士來講相當影響，這位前鋒在之前18場季後賽平均出戰20分鐘，得到7.2分及4.6個籃板。



此外，奇利湯臣亦接受了MRI檢查，發現大腿肌腱有拉傷，但勇士未確定他是否要休戰，只是說他狀態是「出戰成疑」。奇利湯臣生涯未試過缺席季後賽，已連續出戰120場，據悉他未來兩天會測試身體反應，希望G3可以上陣。





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