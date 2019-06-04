日本兩大天王收徒弟　堂安律跟邊個？

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日本國腳本田圭佑、長友佑都教你踢波同訓練體能，仲要每人醒多1萬日圓（約717港元）畀你使，你願唔願意做佢哋徒弟？



最近離開咗澳職墨爾本勝利，仲未有班落嘅本田圭佑，日前喺Twitter宣布誠徵「足球學生」，講明「我會支付1萬日圓仲教埋踢波」。本田同時表明收徒弟係有條件嘅，就係「只限真正致力於贏得世界盃嘅人」，而且啱唔啱心水，自然由佢揀。呢段嘢一出，馬上引起熱烈討論，唔到一粒鐘就出現咗3000條留言，仲有過萬個Like，另一個日本國腳長友佑都亦搶住報名：「長友佑都！請多多關照！」，有網民都話唔要錢，只要跟佢學嘢，本田呢個呃Like行動真係好成功。



可能見本田圭佑玩得咁過癮，長友佑都之後用番一樣嘅條件「招收學員」，同樣係出1萬日圓，不過長友講明係「教授體能訓練」。你咪以為長友都係得個講字，佢喺6月中旬真係喺東京表參道，自己間健身中心開班，交通同住宿費學員自負。據講，日本國家隊集訓期間，堂安律等小將就跟過佢上堂。



講真句，如果學齊本田圭佑、長友佑都兩個嘅長處，又真係會好勁嗰喎。