香港隊　艾力士法圖斯大讚新帥揀𡃁仔

為備戰2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈賽事，香港隊周二（4日）於賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行第二課操練，在前一天沒有出席訓練的艾力士、法圖斯和袁振昇悉數歸隊，球隊僅得門將謝德謙因傷缺陣。



年初從中甲延邊富德轉戰中超大連一方的艾力士在落機後便直接前往訓練中心，首次與新教練麥柏倫合作，他以「Fantastic」、「Good」、「Nice」來形容今課操練，更相信在下周比賽前會有足夠比賽狀態。自2015年入籍香港後，艾力士便成為港隊常客，從金判坤到韋特，再到麥柏倫，Alex認為：「每位教練都具備能力，不能夠作比較，目前的香港隊是一支全新的香港隊，作為球員只需達到他的要求，並希望在新教練的領導下，能通往成功。這支香港隊有很多年輕球員，為未來做好準備相當關鍵，因為這班年輕球員將會在未來5至7年肩負更多責任，港隊需要他們，所以我認為現時建立球隊是件好事。」



在訪問期間多次提及年輕球員的Alex還寄語他們要有大志：「他們度過了一個很好的球季，如果表現不夠好，他們不會在這裡出現，每位球員、球迷都需要支持這些年輕球員。我有看他們比賽，更相信他們具備能力，雖然在香港隊爭取一席毫不容易，但你仍要把目標放在這裡！」自韋特離職後，香港隊已超過半年沒有比賽，Alex呼籲球迷入場支持香港隊，還用廣東話說：「加油Hong Kong！」



至於效力中甲貴州恆豐的法圖斯表示：「我很開心在我這個年紀還能入選香港隊，只要還有機會踢國際賽，我都會好好珍惜，希望為球隊貢獻更多，證明自己的能力。」現時39歲的「法叔」更大讚新教練麥柏倫的選兵方針：「年輕球員是我們的未來，我現時這個年紀，是時候找接班人，他們需要努力去表現自己最好一面給教練看。今次不徵召我或許是個問題，但我們要為明天作打算，年輕球員要確保自己在香港隊佔一席位，我相信這次教練徵召年輕球員是件好事，因為此舉有助年輕球員提升信心。」