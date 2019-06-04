張本智和同新拍擋處女作　勉強過關

「菁英航運2019國際乒聯世界巡迴賽恒生香港公開賽」周二（4日）在伊利沙伯體育館展開外圍賽。是日重頭戲當屬日本首席球手、15歲神童張本智和夥拍早田希娜出戰混雙賽事，總局數3：1擊敗波多黎各的干沙利斯／迪亞絲。



張本和早田初次合作，後者更是首次在國際混雙賽事登場，配搭略顯生澀，11：9先取首局後，次局被對手後來居上。幸而兩人默契漸佳，成功壓制失誤，以11：4、11：6淘汰對手。



負責搶攻的張本表示兩人僅共同練習5、6次，尚未發揮真正水平：「尤其我接發球失誤有點多，隨著比賽經驗增加會越來越好。」他續說未來會不斷轉換混雙拍檔，務求以最佳組合迎戰東京奧運。



港隊方面，男單代表林兆恒總局數4：2擊敗斯洛伐克的華奴殊，晉級次輪。江天一和關文皓稍後同樣以4：1擊敗芬蘭和泰國選手。另外，四名女單港將成功闖進次輪。新星朱成竹和李嘉宜輕鬆取勝，而周穎詩和麥子詠分別鬥到生死局淘汰對手。其中周穎詩展現韌性，克服落後1：3的絕對劣勢，第四局僅讓瑞典的柏根獲得1分，繼而以11：9、11：4反勝。





支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A