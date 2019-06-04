【總決賽】露玄機！一件T就知KD去向

杜蘭特去留的問題，一直都是傳媒的關注，近日有網友留意到 nike官網出售的一件KD T恤，當中的內容露玄機，暗示了杜蘭特今夏繼續會留在勇士。



T恤的背面印上杜蘭特籃球生涯至今所效力過的球隊所屬城市，西雅圖、俄克拉荷馬城，再到奧克蘭，最後一行就是三藩市；大家都知，勇士的主場在奧克蘭，但下個賽季起他們便搬到舊金山。心水清的網民都應該會明白，這個訊息是否暗示杜蘭特下季續留勇士？



早前有消息指，紐約人及快艇等有可能搶杜蘭特，有傳媒更大膽話來季KD必去紐約。杜蘭特目前仍然養傷，尚未恢復訓練，不過勇士主帥科爾早前已經透露，KD會在總決賽某一場亮相。





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