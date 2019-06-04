飛鷹史葛換邊手軟　福建贏波終止3連敗　

前飛鷹三子轉投福建後，第二次面對舊東家。銀牌一仗福建險勝1分，來到聯賽，飛鷹前得分王史葛半場轟進28分，可惜換邊後熄火。相反福建多點開花，倒戈的蔡龍德全場獲得19分，協助球隊86：71告捷，終止三連敗。



標準福建結束紅黃藍三軍編織的地獄賽程，迎來崇德飛鷹的挑戰。雙塔劉凱濤和蔡龍德發揮出色，前者埋伏禁區，接應隊友餵球得分。對方嘗試收縮防線，蔡龍德卻屢屢命中中距離。飛鷹咬緊比分的關鍵是洋將史葛，不斷無球跑動擺脫防守球員，手感發燙的他單節轟進3球三分，獨取15分，首節僅落後20：24。第二節初段，福建最多拉開到9分分差。不過史葛在弧頂食糊位接連建功追平。儘管福建加緊防守，迫使對方失誤連連，但飛鷹在半場命中6球三分、斬獲28分的史葛加持下，仍然咬緊成38：43。



換邊後「港版流川楓」鄭錦興射進「back to back」三分球，並完成「三分打」。相反史葛火力驟減，專注傳球組織，彭懿葭、麥嘉榮和楊仲翹都有進帳。但福建得分點明顯較多，徐遠征在牛角位接連命中，擴大領先優勢到67：53。最後一節飛鷹華將表現可圈可點，尤其李東坤成功搏取「and 1」，再從三分線破網，可惜為時已晚，最終飛鷹71：86不敵福建。



「十年人事幾番新啊。」蔡龍德笑著擦擦汗，「效力飛鷹超過十年，即使現在面目全非，仍然感恩鄭sir（鄭學來）的教導。當然目前專注幫助新球隊，以四強為目標。」他續表示下半場限制史葛和奧斯汀外線進攻是贏球關鍵，作為球隊大哥，他也點名稱讚兩位小將：「徐遠征具體型優勢，防守積極，配搭梁嘉顯衝搶得分，帶來不少活力。」儘管福建早前不敵紅黃藍三軍，他仍然希望在季後賽再次挑戰。