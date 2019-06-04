石偉雄雙金凱旋返港　唔敢抖要爭入奧運

香港「跳馬王」石偉雄（石仔）一周內連奪克羅地亞及斯洛文尼亞兩站世界盃冠軍，為香港創下歷史。周二（4日）石偉雄凱旋返港，一如以往全家總動員到場迎接。苦等10年終於贏得第一面世界賽金牌，石偉雄說現在爭取奧運資格的目標更明確，「我未夠好，不敢去想休息。」



苦練3年後，石偉雄今季終以難度更高的新動作「李世光跳」（笠松轉體270度後空翻兩周）出戰世界盃，結果在克羅地亞站跳馬項目歷史性封王。不過在斯洛文尼亞站預賽，「石仔」落地時右小腿意外拉傷，最終他帶傷完成賽事，以14.675分勇奪第2面金牌。雖然「石仔」說傷勢無大礙，但有份接機的石媽媽都難掩擔心，笑說愛兒回家後會準備湯水給他進補：「鹿筋湯吧，還有很多不同的湯水，讓他的狀態可以飽滿一點。最重要是讓他休息。」



「證明我沒有白等。」2007年正式出道，2009年開始參戰世界盃，這面世界賽金牌等了足足十年。「今年很幸運，2019年第一次比賽就在兩站取得不錯的成績。」他說。為備戰今次賽事，「石仔」到波蘭集訓一個月，以適應時差及熟習動作，他說原本大家對他沒有太大期望：「克羅地亞第一次預賽時，我和教練都很緊張。其實很多人預計我會失敗，但最後成功了。香港體操運動員在世界賽拿獎牌是很難得的事，現在我對爭取奧運資格更有信心。」



目前有大約5位現役運動員做到「李世光跳」，「石仔」透露，之後會再到波蘭進行集訓，希望盡快改善落地等問題，能否踏上東京奧運大舞台，10月的德國世界錦標賽將成關鍵，「我相信只要我敢想、敢做，慢慢我就會成功。」