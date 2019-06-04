祖記出手搶普巴　一個籌碼勢令曼聯放人

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曼聯中場麻煩巨星保羅普巴轉投皇馬新聞吹足幾個月，一直只聞樓梯響，但就完全未見實質行動，不過今日來自意大利傳媒消息，意甲班霸祖雲達斯已經正式出手截皇馬胡，搶先回購呢位法國國腳回巢咁話。據知，「斑馬兵團」今次絕對係志在必得，打算用到陣內阿根廷星級前鋒保羅戴巴拿加入做交易籌碼，再加巨額轉會費，想逼令「紅魔鬼」放人。



過去爆過多單轉會堅料嘅意大利《天空體育》記者羅曼奴喺社交網話：「祖雲達斯已經同拉奧拿(普巴經理人)同普巴進行會面，佢哋想回購普巴，並努力實現呢單交易。好快，曼聯就會作出決定，目前雙方只係初步談判。」



喺《天空體育》嘅報道入面，仲提出祖記願意將包括星級前鋒保羅戴巴拿、葡萄牙守將祖奧簡斯路同巴西中場杜格拉斯哥斯達等加入交易，作為球員交換籌碼，至於「紅魔鬼」就希望收到1億鎊轉會費喎。換句話講祖記已經正式出手去同曼聯傾，大家下季或者會見到普巴聯手C朗，認真唔講得笑！



此外，另一個意大利著名記者迪馬斯奧都指出，祖記會向曼聯開出一份報價，誓要將普巴帶番意甲，仲話成事機會極高。迪馬斯奧話普巴對回歸祖記係持開放態度，但就想睇埋曼聯高層反應先。總之，唔似得轉投皇馬一直冇聲氣，祖記已經全力斟介普巴，話唔定好快就可以得手添！

