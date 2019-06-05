好熱鬧　皇馬拜仁曼聯齊搶沙拿

利物浦連續兩年打入歐聯決賽，今屆成功封王，埃及王牌射手穆罕默德沙拿居功不少，捧盃過後，沙拿身價直線衝上2億歐元(約17.66億港元)，西班牙《Diario AS》報道，皇馬、拜仁及曼聯3大豪門均準備斟介，26歲嘅沙拿成為最搶手紅人。



沙拿在利物浦兩季上陣104場入71球29助攻，連奪兩屆英超神射手獎，以表現證明自己頂級能力，在今年4月，沙拿突然聲稱踢畢今季後，希望接受新挑戰，當時已有推斷沙拿與皇馬開始秘密談判。



歐聯決賽後，有傳媒直接訪問沙拿去向，他回應稱：「現在我不能談論我的未來。」沙拿去年與利物浦續約5年，合約至2023年，周薪20萬鎊，不過一旦上述3大豪門出價2億歐元，沙拿嘅去向就會變得不確定。



此外，有學術研究指沙拿成為利物浦象徵，直接令英國默西塞德郡反穆斯林罪案下降19%之多。沙拿來自埃及，也是穆斯林教徒，以往這類出身人士在英國及歐洲受到歧視，但沙拿近兩年在利物浦打出名堂，連帶當地人對穆斯林嘅種族歧視都大減。



史丹福大學移民政策實驗室一份報告顯示，過去兩年默郡就反穆斯林罪案下降19%，反穆斯林言論下降幅度達到50%，調查數據來自默郡936宗罪案、1500名英格蘭球迷及8060名利物浦球迷言論。