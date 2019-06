港網 No.1 24小時足球賠率:https://bit.ly/2UmNL0L



第1屆歐洲國家聯賽,4強大戰今晚揭開序幕,主辦國葡萄牙率先迎戰瑞士,C朗拿度誓要再做歐洲之王。



葡萄牙是2016年歐國盃冠軍,不過上年世界盃16強出局,成績令球迷失望,今次當然想奪冠重振雄風,王牌球星C朗拿度3月份回歸國家隊,今屆亦會親自擔大旗爭冠,而且有不少得力助手,中場貝拿度施華已成球隊核心。



值得留意的是賓菲加超新星祖奧菲歷斯,首次獲得徵召,這位19歲新人王,被譽為明日巨星,球迷要落足眼力了。



●足球妹



直播表

周三6:30pm 熱身賽 日本 Vs 千里達

有線661、601台



周四2:45am 歐國聯 葡萄牙 Vs 瑞士

有線662、602台;香港開電視77台



周四7:30am 美職 蒙特利爾衝擊 Vs 西雅圖海灣者

無綫 myTV Gold 301;Now 638;有線654、614台