現實殘酷！利物浦兩位冷板人離隊

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利物浦奪得歐聯冠軍之後，領隊高普開始為下季組軍做準備，簽人之前先放人，會方宣布前鋒史杜列治、後衞艾拔圖摩蘭奴約滿離隊。



高普話好多謝兩人貢獻：「朋友，離開時你哋都係冠軍，史杜列治係我教波生涯最佳射手之一，可以射入令人難以置信嘅金球，艾拔圖摩蘭奴永遠全力以赴，為球隊貢獻所有。」



雖然高普講得好客氣，但其實呢兩人近年已成為「冗員」，29歲嘅史杜列治2013年1月由車路士加盟利物浦，表現最出色係2013/14年球季，英超上陣29次入21球，但之後表現無以為繼，加上經常受傷，大部分時間坐冷板，甚至連「第一後備前鋒」之位都被奧歷治搶埋。



至於26歲嘅艾拔圖摩蘭奴2014年由西維爾加盟利物浦，但近3季上陣機會愈來愈少，今季英超只有2次上陣，被球隊放棄並唔意外。



利物浦放走史杜列治、艾拔圖摩蘭奴之後，可以騰出薪酬空間，為簽入猛將做準備。



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