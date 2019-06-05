簽迪歷特拍VVD　以後點入利物浦波呀

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利物浦今季奪得歐聯冠軍及獲得英超亞軍，但會方並未滿足，準備大肆增兵，下季挑戰英超冠軍寶座。



根據西班牙《世界體育報》及德國《圖片報》爆料，利物浦加入馬菲斯迪歷特爭奪戰，要收購呢位阿積士中堅，同華基爾雲迪積克合組荷蘭國家隊「橙色防線。」



本來馬菲斯迪歷特係巴塞隆拿嘅頭號收購目標，但雙方仍未傾掂數，利物浦打算乘虛而入。



紅軍之所以對呢位19歲新星咁有興趣，除咗因為佢喺今屆歐聯表現出色之外，好大程度亦由於利物浦收購另一位荷蘭國腳華基爾雲迪積克後，防線大為改善，成為今季取得佳績嘅主因，所以想將馬菲斯迪歷特收歸旗下，將呢對荷蘭國家隊中堅植至利物浦，咁紅軍防級更加滴水不漏。



利物浦今季收入達到2.5億鎊(約25億港元)，有大把資金增兵，加上有華基爾雲迪積克做說客，話唔定真係可以搶贏巴塞，簽入馬菲斯迪歷特。



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