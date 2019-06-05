馬納當拿：只有我教得掂曼聯

曼聯自從費格遜2013年退休之後，換過4位領隊結果都唔理想，下季更加無緣歐聯，呢個時候「救星」出現，阿根廷球王馬納當拿自薦執教曼聯，聲稱只有佢先至教得掂紅魔鬼。



58歲嘅馬納當拿話：「如果曼聯準備換帥，我就係合適人選，我知曼聯球衣銷售量非常好，但都需要獎盃，我可以幫佢哋做到呢點。」



呢位阿根廷球王仲話非常熟悉曼聯，並對陣中球員作出評價：「曼聯球員入面，我比較喜歡安達靴里拉，至於保羅普巴，佢唔夠努力，職業態度有問題。」不過，佢似乎唔知道安達靴里拉已經離隊，至於普巴嘅問題，全世界都知啦。



原來馬納當拿曾於1983/84年歐洲盃賽冠軍盃，去過奧脫福球場比賽，當時球場氣氛令佢留下深刻印象，所以佢好想教曼聯。



馬納當拿又自爆，現時比較鍾意曼城，因為曼城射手阿古路係佢前女婿，兩人感情好好。不過，如果馬納當拿成為曼聯主帥，話唔定會說服阿古路加盟紅魔鬼。



馬納當拿教波生涯最高峰時期係2008至10年教阿根廷國家隊，但2010年世界盃8強以0:4慘敗畀德國，佢現時教墨西哥甲組球隊多拉多斯。



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