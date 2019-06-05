【法網】時隔7年再入四強　2R對決有得睇

等到了！瑞士天王費達拿在法網擊敗同胞華連加，時隔7年重返這項紅土大滿貫的四強，將與戰友拿度第39次相遇，合演經典2R對決。即使再遇爭取衞冕的泥地王，但費達拿坦言：「如果我驚，就唔會返黎紅土場啦！」



重返紅土場的費達拿在「瑞士打吡」戰雖然破發率偏低，但最終以7比6(4)、4比6、7比6(5)、6比4獲勝，而拿度則在另邊廂以6比1、6比1、6比3擊潰日本的錦織圭。兩位球壇天王令球迷可以睇到2R在紅土對決，賽後被問到點睇四強對手，費達拿搞笑地回答：「唔...都算可以，他懂得在泥地比賽。想番轉頭，點解我想再打法網，因為我想再打泥地，想再遇拿度，現在有機會了。」



「每個人對住拿度都會覺得艱難，但你永遠唔知道，最後會有咩事發生，或者他會出現自己問題，或者某原因令佢好掙扎，或者刮風落雨；我好期待呢一刻發生，如果我想避佢，就唔會再返嚟。」費達拿與拿度的對賽往績是15勝23負，最近五次在泥地碰頭都輸波。







支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh