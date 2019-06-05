【總決賽】李安納多倫多買屋！續約好事近！

多倫多速龍歷史性殺入NBA總決賽，目前同勇士打成1比1平手，呢支多倫多球隊能夠創造歷史，李安納無疑係核心人物。由於李安納季後回復自由身，盛傳佢一心轉去洛杉磯發展，搞到速龍球迷好擔心。不過，Game 3開波前就出現振奮消息，《TSN 1050》記者爆料，李安納最近喺多倫多置業，意味佢好可能決定繼續留喺速龍。



除咗買屋呢個「訊號」之外，有合情人士透露李安納正考慮同速龍簽一份為期1至2年嘅短合約，因為速龍目前人腳已經好完整，續短約可以確保佢未來1至2年繼續衝擊總冠軍，「洛杉磯雙雄」湖人同快艇依家都係重建，李安納大可等多一段時間先過檔。



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